Arresto Chiarolla, Fismic Confsal: ‘Estraneità dell’organizzazione e piena fiducia nel lavoro della magistratura’

La Segreteria Nazionale Fismic Confsal, apprese dagli organi di informazione le notizie relative alla vicenda giudiziaria che coinvolgerebbe il signor Maurizio Chiarolla, intende esprimere con fermezza la propria assoluta estraneità rispetto a qualsiasi condotta che, ove accertata nelle sedi competenti, risulterebbe radicalmente incompatibile con i valori, la funzione e la storia della nostra Organizzazione.

La posizione della Fismic Confsal

La Fismic Confsal precisa, inoltre, che il signor Chiarolla già dalla fine dello scorso anno non ricopriva più alcun ruolo di rappresentanza per conto della nostra sigla, essendo passato ad altra organizzazione sindacale. Ogni eventuale condotta, iniziativa o attività allo stesso riconducibile non può pertanto essere in alcun modo riferita alla Fismic Confsal, né alla sua linea organizzativa, né alla sua attività sindacale.

Nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza e confidando nell’operato della Magistratura e delle Autorità competenti, la Fismic Confsal ribadisce che nessuna iniziativa personale, nessun comportamento individuale e nessuna condotta eventualmente posta in essere al di fuori dei principi statutari e delle regole democratiche dell’Organizzazione può essere ricondotta alla volontà o alla responsabilità della sigla.

I principi dell’Organizzazione

La Fismic Confsal fonda la propria azione sulla tutela libera e trasparente dei lavoratori, sulla rappresentanza democratica, sul rispetto della legalità, sulla correttezza delle relazioni sindacali e sul rifiuto di ogni forma di pressione, intimidazione o condizionamento.

Qualora i fatti ipotizzati dagli organi inquirenti dovessero trovare conferma nelle sedi competenti, la Fismic Confsal si riterrebbe a tutti gli effetti parte lesa, anche sotto il profilo morale, reputazionale e organizzativo, per il grave pregiudizio arrecato all’immagine della nostra sigla, ai suoi iscritti, ai suoi delegati e a tutti coloro che quotidianamente operano con serietà e responsabilità nei luoghi di lavoro.

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La Segreteria Nazionale dichiara pertanto la propria piena disponibilità a collaborare con le Autorità competenti, fornendo ogni eventuale elemento utile a chiarire i fatti e a tutelare la correttezza dell’azione sindacale della Fismic Confsal.

L’Organizzazione si riserva, inoltre, ogni opportuna valutazione e iniziativa nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, della propria reputazione e della propria comunità sindacale.

La Segreteria Nazionale Fismic Confsal