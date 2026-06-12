Reggio, arrestato Chiarolla: era candidato alla presidenza della V circoscrizione. In carcere altre due persone

La Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare su delega della DDA. Contestati, a vario titolo, estorsione e danneggiamento

È stato arrestato Maurizio Chiarolla, sindacalista reggino e candidato alla presidenza della V circoscrizione Reggio Centro-Sud alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria.

La notizia ha scosso soprattutto i quartieri della circoscrizione: Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato. Ma il caso non può che avere ripercussioni anche sul piano politico, in particolare nel centrosinistra, schieramento che aveva sostenuto la candidatura di Chiarolla.

L’ordinanza eseguita dalla Squadra Mobile

Secondo quanto appreso, nella mattinata di oggi la Squadra Mobile di Reggio Calabria, su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone.

Il provvedimento riguarda Maurizio Chiarolla, Salvatore Aricò e Roberto Puglia. Tutti risultano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera”.

Le accuse contestate

L’inchiesta riguarda, a vario titolo, ipotesi di reato legate a estorsione e danneggiamento. Per Chiarolla, secondo quanto emerge, i fatti contestati sarebbero collegati alla sua attività di sindacalista.

Come sempre in questa fase, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Interrogatorio di garanzia fissato per il 16 giugno

Il GIP dott.ssa Claudia Colli ha fissato l’interrogatorio di garanzia per il 16 giugno 2026 alle ore 10, presso la Casa circondariale di Reggio Calabria.

Dall’avviso di fissazione dell’interrogatorio risultano anche i legali di fiducia degli indagati. Per Chiarolla viene indicato l’avvocato Francesco Paolo Gatto. Il sindacalista è assistito anche dall’avvocato Lorenzo Gatto. Per Aricò e Puglia figura invece l’avvocato Rosario Errante.