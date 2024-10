Calciomercato: l’Alessandria punta al tris amaranto dopo Corazza e Rubin

L’idea di prendere un mini blocco di calciatori vincenti, può rivelarsi azzeccata per una squadra ambiziosa e che punta ad un campionato di vertice. Ci aveva pensato inizialmente il Modena e poi il Palermo, puntando su diversi calciatori della Reggina. A piazzare il doppio colpo, un pò a sorpresa rispetto alla previsioni, è stata l’Alessandria che nella stessa giornata e con una trattativa portata avanti in tempi strettissimi, si è assicurata le prestazioni di Corazza e Rubin.

Adesso nel mirino c’è il forte difensore centrale Davide Bertoncini. Il calciatore ha numerose richieste ed anche se la Reggina non lo ha mai inserito in maniera chiara nella lista dei partenti, in realtà potrebbe lasciare l’amaranto. Su di lui ci sono da tempo Catanzaro e Catania, società interessate anche a Sarao e Blondett. Ma per Bertoncini l’Alessandria potrebbe fare un ulteriore sforzo economico ed affiancarlo così a Corazza e Rubin.