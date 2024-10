Calciomercato: tante richieste in C e una in B per il reggino Aloi

Reggino di Melito Porto Salvo e cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Salvatore Aloi ha poi trovato uno sbocco nel corso della sua carriera indossando diverse maglie tra cui quelle dell’Akragas, il Trapani, l’Avellino e soprattutto il Pescara, compagine con la quale ha giocato gli ultimi due campionati mettendosi in grande evidenza soprattutto in occasione dell’ultimo. In scadenza il 30 giugno 2024, è ricercatissimo sul mercato. Su di lui è piombato il Vicenza che costruirà ancora una volta la squadra per vincere il girone dopo aver perso la finalissima con la Carrarese nei play off, ma deve superare una numerosa concorrenza oggi composta da Crotone, Catania e Cosenza.