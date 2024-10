Calciomercato: l’Altamura non conferma Loiodice per la serie C

E’ tra gli obiettivi della Reggina per l’irrobustimento del reparto offensivo. Il calciatore a più riprese ha manifestato il desiderio di volersi confrontare con un campionato di categoria superiore, quello conquistato a suon di gol con l’Altamura, società che però, secondo quanto riferiscono i colleghi del giornaledipuglia.com, sembra non abbia intenzione di confermarlo. “L’Altamura ha deciso di non confermare l’attaccante Nicola Loiodice per il prossimo campionato di Serie C. Il contratto del giocatore, in scadenza il 30 giugno 2024, non verrà prolungato, a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra il calciatore e la società pugliese.

Nella stagione appena conclusa, che si è terminata il 5 maggio, Loiodice ha disputato 33 partite in Serie D, mettendo a segno 15 reti. Il suo contributo è stato determinante per la promozione dell’Altamura in Serie C, rendendosi uno dei protagonisti principali della scalata della squadra murgiana”.

La società amaranto, che ha mostrato forte interesse per il calciatore, rimane alla finestra ma non è l’unica ad aver puntato il mirino sull’attaccante.