Calciomercato Reggina: l’attaccante Montalto potrebbe raggiungere Aya

Ci si avvia verso la parte finale del calciomercato e secondo tradizione gli ultimi colpi si registrano sempre poco prima della chiusura. La Reggina ha necessità di sistemare diversi giocatori presenti in organico ma fuori dal progetto e non sono pochi. Tra questi anche l’attaccante Adriano Montalto, ultima apparizione al Trofeo Iervolino con rigore fallito sul finale e poi mai più convocato per i match ufficiali. Ci sono diversi interessamenti per lui soprattutto in serie C e negli ultimi giorni si registra anche quello dell’Avellino, squadra che ha già acquisito l’ex amaranto Aya. L’elevato ingaggio rimane il nodo più significativo da sciogliere, tenuto conto pure che il calciatore ha rinnovato alla fine del 2021 per altri due anni (scadenza giugno 2024).

