Calciomercato: per Nino Barillà il Monza si è superato

La notizia venuta fuori qualche giorno addietro, aveva provocato qualche reazione tra i tifosi amaranto. Poi, analizzando bene situazioni e circostanze, si è ben compresa la scelta fatta da Antonino Barillà che, accettando di scendere di categoria, lo ha fatto passando al Monza. Su alfredopedulla.com altri dettagli dell’operazione: “Antonino Barillà perde la Serie A che aveva tanto faticosamente conquistato con il Parma. Un grande contratto, quello del Monza, in linea con le enormi ambizioni di Berlusconi e Galliani. Di sicuro Barillà in B è un valore aggiunto, ma ci aveva messo tanto per conquistare la Serie A. Un mese e mezzo fa c’erano stati contatti con la Reggina, la squadra della sua città, ma le richieste di ingaggio erano troppo alte. Evidentemente il Monza si è superato. Il suo agente Caravello ha preferito far scendere di categoria uno dei pochissimi calciatori che aveva guidato alla scalata in A“.