Calciomercato: sul reggino Nicolas Viola, tre squadre di serie A

Annata sfortunato per il reggino Nicolas Viola, caratterizzata per quello che lo riguarda da un serie di intoppi tra lunghi recuperi da infortuni e problemi muscolari, insieme alla retrocessione del suo Benevento in serie B. Ma anche un finale di stagione che a livello personale gli ha regalato qualche soddisfazione sul piano delle prestazioni e delle realizzazioni. Il suo contratto con i sanniti è in scadenza e gli interessamenti dalla massima serie per lui non mancano. Secondo quanto riporta il sito alfredopedulla.com, almeno “tre club hanno chiesto informazioni: la Salernitana, in attesa degli sviluppi societari, ma ci sono state manifestazioni di interesse da parte di Cagliari e Torino. Viola ha consolidato il suo bagaglio tecnico e in Serie A, ha dimostrato di essere un sicuro protagonista, da qui le proposte che valuterà nei prossimi giorni“.