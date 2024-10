Calciomercato: il Boca Nuova Melito cala il poker

Quarto nuovo arrivo ufficializzato dal Boca Nuova Melito ADMO che rinforza il reparto arretrato con Giuseppe Paviglianiti, forte difensore classe ’93 (compirà 27 anni domani) proveniente dalla Cittanovese.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Paviglianiti ha militato in Eccellenza con la maglia della Vibonese, della quale fu uno dei protagonisti sia nella vittoria dei playoff interregionali (finale contro il Real Metapontino) che nella successiva stagione in Serie D, categoria nella quale il forte terzino ha poi sempre militato. Prima una stagione a metà tra Agropoli e Sersale, poi l’importante triennio con la Cittanovese. Tre stagioni, oltre 70 presenze, fascia da capitano indossata in alcuni match e qualche gol pesante, in particolare una rete da ex segnata a Vibo Valentia, nello storico successo della Cittanovese per 4-3 contro la squadra di Orlandi, che da quel momento non perse più andando a vincere il campionato nello spareggio con il Troina. Nella stagione 2019/2020 per Paviglianiti 26 presenze in altrettante partite giocate, prima dell’interruzione del campionato.

Un top player fortemente voluto dal presidente Nino Spinella, il quale si è prodigato per regalare un calciatore di questo calibro al club.

A Giuseppe diamo il benvenuto nel Boca Nuova Melito ADMO!