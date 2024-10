Calciomercato: ci sono conferme sui due attaccanti sul taccuino di Bonanno

Tra i nomi sul taccuino del Dt della Reggina Bonanno c’è anche quello di Antonino Ragusa, attaccante classe 1990, che nell’ultima stagione ha giocato per il Messina. Ci sarebbe stato un primo contatto tra Reggina e Ragusa.

“La chiamata della Reggina in Serie D ha fatto vacillare anche Antonino Ragusa, scrivono i colleghi di seried24.com, che sembrerebbe essersi convinto a tornare in quella che è stata la sua casa nella stagione 2011-12. Inutile dire che prima di fare ulteriori passi avanti, il club dovrà valutare l’utilità del calciatore nel contesto tattico che vorrà sviluppare Pergolizzi.

D’altra parte il suo ingaggio rappresenterebbe un grandissimo investimento per la categoria e per la società amaranto. Il club, però, vuole riportare la città di Reggio Calabria in palcoscenici più prestigiosi e per farlo vuole allestire una squadra esperta e di grande qualità”.

E’ veritiero l’interesse anche per l’attaccante del Campobasso Di Nardo, pur non rappresentando una assoluta priorità.