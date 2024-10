Calciomercato: Camporese non supera le visite mediche? Un ex Reggina torna in Italia?

Secondo quanto riferito dai colleghi di tifocosenza.it, il difensore Michele Camporese ex Reggina ed in questa prima parte di stagione alla Feralpisalò, pare non abbia superato le visite mediche al termine delle quali si sarebbe accasato al Cosenza, per lui un ritorno. Non ci sono conferme da parte della società rossoblu, mentre si parla di un possibile approfondimento tra qualche giorno.

L’ex Reggina Gagliolo torna in Italia?

“Dopo sei mesi all’esterno, nel campionato cipriota con la maglia dell’AEK Larnaca, il difensore Riccardo Gagliolo potrebbe tornare in Italia per ritrovare un tecnico con cui ha lavorato già in passato a Salerno e soprattutto a Carpi: ovvero Fabrizio Castori. In Emilia infatti l’italo-svedese è stato fra i protagonisti della cavalcata dalla Serie C alla storia Serie A prima dell’esperienza al Parma, altra promozione conquistata, e di due anni con le maglie di Salernitana e Reggina da cui è rimasto svincolato la scorsa estate a causa del fallimento della società calabrese”. fonte: TMW