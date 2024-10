Calciomercato: Catania e Cosenza pronte ad accogliere due ex Reggina

Tranne qualche eccezione, quasi tutti i calciatori lo scorso anno in forza alla Reggina hanno trovato squadra. Diversi tra le compagini di serie B e che puntano alla promozione, qualche altro come per esempio Cicerelli, in serie C a rinforzare il Catania.

Il comunicato dei rossoazzurri

“Catania Football Club comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 12 agosto 1994.

L’esterno offensivo pugliese ha collezionato complessivamente 142 presenze in Serie B, impreziosite da 7 reti e 9 assist, con le maglie della Salernitana, conquistando in granata la promozione in A nel 2021, del Foggia, club in cui si è formato calcisticamente, del Frosinone e della Reggina, guadagnando in amaranto l’accesso ai playoff nel 2023. In terza serie, nella prima fase della carriera, Cicerelli ha sommato esperienze con il Barletta, l’Aversa, il Melfi, la Paganese e il Pordenone. Il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 30, ha già svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni“.

Camporese al Cosenza

E dopo una breve esperienza con sole due presenze alla Feralpisalò, il difensore Michele Camporese è pronto a tornare al Cosenza, società con la quale due stagioni addietro in quindici presenze aveva realizzato 5 gol che per un centrale di difesa sono tantissimi, contribuendo alla salvezza dei silani. Lo scorso anno con la Reggina 26 presenze e nessuna rete.