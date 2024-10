Calciomercato: bel colpo dell’Acireale. Arriva un centrocampista esperto

Movimento in entrata per l’Acireale che tra conferme e nuovi arrivi sta cercando di allestire una formazione competitiva nel contesto di un girone che i più hanno già individuato come molto sicuramente più equilibrato degli anni scorsi.

La società siciliana si è assicurata le prestazioni di Allan Blaze, francese, classe 1994. Centrocampista di sinistra, ha iniziato la propria carriera da professionista nel 2011 con il Nancy, dimostrando subito di avere talento e potenziale. Successivamente ha giocato nel campionato Primavera con la squadra giovanile del Genoa e nel 2014 è passato al Mantova in serie C. Sempre in C ha vestito la maglia del Rende dove è rimasto per tre stagioni. Il passaggio alla Pro Vercelli nella stagione 2020-21, l’anno dopo alla Vibonese come importante rinforzo. Nella passata stagione è stato convocato per la competizione della Coupe de Francia con il Saint Denis, dal prossimo campionato indosserà la maglia granata dell’Acireale.