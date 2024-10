Calciomercato, De Lillo: ‘Ci prepariamo al colpo finale. Viene dalla A’

Altro intervento sul canale ufficiale del club, quello del GM Fabio De Lillo che annuncia un possibile colpo finale:

La Reggina prepara il colpo finale

“Una sensazione positiva, c’è grande fermento con tutti gli operatori di mercato. Dai presidenti, ai direttori sportivi, procuratori ed anche situazione molto caotica. La Reggina ha operato per come avviene in ogni mercato di riparazione per migliore l’organico, inserendo nuovi elementi ad una rosa già buona ma che per diversi motivi si è smarrita in questo ultimo periodo. E’ tornato il giocatore più importante che la Reggina abbia avuto negli ultimi anni, lo ha voluto fortemente Folorunsho nonostante tante richieste. Lui è destinato ad essere un elemento importante in futuro anche in serie A o addirittura in Nazionale e noi siamo felicissimi. Altrettanto prezioso l’arrivo di un esperto come Kupisz, la difesa è stata messa a posto con Aya e abbiamo salutato Ricci. Orozco è un obiettivo per il prossimo mercato di giugno, calciatore assai promettente, ma in questo momento servono calciatori pronti. Su Laribi si sta discutendo e vedremo se si concluderanno in queste ultime ore, lui sa bene che non è più nei nostri programmi, alla Reggina la sua esperienza è terminata, spero accetti. Poi ci prepariamo per un colpo finale che si sta concretizzando in queste ore, viene da una squadra di serie A, speriamo di poterlo chiudere. Con Regini abbiamo rescisso. Ma il più grande acquisto di questo calciomercato è Jeremy Menez. Abbiamo chiesto a Stellone di metterlo al centro del progetto e lui è stato subito d’accordissimo. Il francese si sta allenando con entusiasmo ritrovato, ci ho parlato e lui ha mostrato grande entusiasmo”.