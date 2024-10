Calciomercato: nuovo arrivo in casa Acireale

Si rinforza la compagine granata, fresca reduce dalla trasferta di Reggio Calabria e con il secondo tempo da giocarsi contro la Reggina mercoledi 16 ottobre al Granillo, partendo dal vantaggio di 1-0.

Il comunicato

“Domenico Marchetti, classe 1990, originario di Corato(BA), è un nuovo calciatore dell’Acireale. Difensore centrale marcatore di piede destro, alto un metro e 88, Marchetti ha alle spalle una lunga esperienza tra Serie C e Serie D, con oltre 450 presenze. Il suo impegno costante e il suo valore difensivo sono rimasti nel cuore dei tifosi delle squadre in cui ha giocato. Lo scorso campionato ha vestita la maglia del Rotonda, e in precedenza ha giocato anche in squadre importanti come Lamezia Terme, Gladiator, Notaresco, Casale, Arezzo, Messina, Follonica Gavorrano, Sassari Torres, Martina Franca, Maceratese, per citarne alcune, divise tra Serie C e Serie D. Ben arrivato in maglia granata, Domenico!”.