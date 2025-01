Calciomercato Reggina: per l’attaccante si guarda anche in casa della Cavese

“Gli attaccanti li abbiamo trattati, ma non vengono perchè hanno contratti importanti e tra i dilettanti non scendono, non faccio nomi”. Risuonano ancora molto forti le dichiarazioni del patron Ballarino rilasciate domenica scorsa al termine della partita che la Reggina ha vinto contro la Nuova Igea. E certamente non hanno incoraggiato i tifosi anche se lo stesso Ballarino ha poi affermato che se ci fosse la possibilità di acquistare l’attaccante e non “un attaccante”, quindi quello in grado di garantire il salto di qualità, la società si farà trovare pronta.

Per il momento sfuma la pista Costantino per l’elevato ingaggio del calciatore e la sua situazione contrattuale in scadenza nel 2026, nei giorni scorsi si è parlato anche di Abou Diop, classe 1993, in forza attualmente alla Cavese dove ha collezionato 13 presenze e realizzato una rete. E’ uno dei diversi profili versi i quali si è fatto un sondaggio.