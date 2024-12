Calciomercato, il Ds Carrozza: ‘Per andare in C servono due punte da doppia cifra’

Intervento del Ds John Carrozza a “Zona Amaranto“, trasmissione calcistica in onda sulla pagina facebook di CityNow, anche sul calciomercato: “Convitto vuole venire a Reggio Calabria, la piazza è gradita e a Siracusa sta trovando poco spazio. Qualunque squadra che punta a vincere il campionato in qualsiasi girone vorrebbe un giocatore come lui che, però, al momento non viene schierato. Certamente la Reggina ha fatto la sua proposta, lo sappiamo tutti, si chiedeva un prestito con determinate caratteristiche riguardanti l’ingaggio.

Leggi anche

A seguire è arrivata la dichiarazione di Walter Zenga, molto chiara e diretta e a quel punto si è alzato un muro. Lo stesso che adesso ha alzato la società amaranto per Ba. Vi dico con certezza che il Siracusa potrebbe comunque liberarsi di Convitto e non necessariamente cedendolo alla Reggina, qualora riuscisse a firmare un preaccordo con un calciatore di livello (non c’è il nome), che attualmente milita in serie C, per poi acquisirlo a gennaio quando aprirà il mercato dei professionisti. Mi assicurano un esterno d’attacco molto forte.

In base poi a quello che ha dichiarato il Direttore dell’area tecnica della Reggina, difficilmente potrebbe arrivare una punta centrale se si intende puntare su calciatori come Curiale e Rosseti. I numeri però parlano chiaro, i numeri dei gol degli attaccanti sono deficitari. Io continuo a ripetere che per vincere un campionato di serie D ci vogliono due attaccanti da doppia cifra. Il nostro parco attaccanti non è male, ma in questo momento non riesce a dare quello che tutti si aspettano”.