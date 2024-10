Calciomercato: l’ex Reggina Bouah potrebbe tornare in serie B

Una buona stagione al Catania quella del terzino destro Devid Eugene Bouah, che i tifosi della Reggina ricordano per avere indossato la maglia amaranto nel campionato 2022-23, quello poi concluso con il disastro dell’esclusione dal professionismo per la società amaranto. Il giocatore si è messo in buona evidenza nella passata stagione con il club etneo e due neo promosse lo hanno messo nel loro mirino. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com infatti… “il terzino Devid Eugene Bouah, classe 2001, tornerà probabilmente in Serie B dopo l’esperienza con il Catania. Ci sta pensando concretamente il Mantova, ma anche il Cesena ha chiesto informazioni e molto presto la situazione sarà più chiara“.