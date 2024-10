Calciomercato: l’ex Reggina Gagliolo torna in Italia e va in B

Breve esperienza nel campionato cipriota per il difensore

La scorsa stagione 30 presenze e due gol con la maglia della Reggina, un grandissimo girone di andata per poi crollare insieme al resto della squadra per buona parte del ritorno. Dopo l’esclusione della società amaranto dal calcio professionistico, il difensore si è accasato all’AEK Larnaca nel campionato cipriota.

Esperienza che può ritenersi conclusa vista l’insistenza con la quale il tecnico Fabrizio Castori lo ha chiesto come rinforzo alla sua società, avendo avuto Riccardo Gagliolo già a Carpi e Salerno. Dopo avere risolto problematiche legate alla burocrazia, Gagliolo è pronto a tornare in Italia e nel campionato di serie B per indossare la maglia dell’Ascoli.