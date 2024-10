Calciomercato, Gabriele Martino: ‘Reggina, adesso è il momento di cambiare strategia’

"Non critico nessuno, solo un consiglio per il bene della città e della squadra"

Oggi Dg della Vigor Lamezia, direttore sportivo, invece, negli anni in cui la Reggina di Foti attraverso una lunga programmazione dalla serie C riuscì a raggiungere per la prima volta nella sua storia la massima serie. Gabriele Martino parla della Reggina attuale e di quello che dovrà essere, dopo il primo anno era Luca Gallo di assestamento in serie B ai microfoni di Gazzetta del Sud: “La Reggina si era posta l’obiettivo di abbandonare la Lega Pro e ci è riuscita. Fino ad oggi ha pensato più che altro a vincere, ad ottenere risultati immediati, adesso credo che dovrebbe cambiare strategia, fissando obiettivi che siano quantomeno a medio termine e dando vita ad una programmazione”.

“Il calcio vive un momento delicatissimo, la crisi causata dal covid è sotto gli occhi di tutti, le società devono stare attente, ponderare le proprie mosse. Le difficoltà di grandissimi club come Inter e Juventus, giusto per citarne alcuni, devono far riflettere. A scanso di equivoci, non sto criticando nessuno, il mio è solo un consiglio per il bene della mia città e di una squadra a cui sarò sempre legato. Più in generale servono idee che siano condivise, le federazioni non possono risolvere il problema da sole. Non è possibile che un calciatore che ha un ingaggio di 200mila euro, porti un costo annuo che rappresenti il doppio dell’ingaggio stesso. Allo stesso tempo non è più ammissibile che il rapporto società-calciatori sia regolato da una legge fatta quarant’anni fa”.

