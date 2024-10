Calciomercato: partenza con il botto per la Gioiese. Ingaggiato un allenatore quotato

Dopo l’amara retrocessione, la Gioiese riparte e intende farlo con l’ambizione di tornare subito nel campionato di serie D. Motivo per il quale si è scelto uno degli allenatori migliori nel panorama dilettantistico come Renato Mancini.

Il comunicato

“La A.S.D. Gioiese 1918 è lieta di comunicare l’avvenuto ingaggio del nuovo allenatore, Renato Mancini. Il tecnico, nativo di Nocera Terinese, non ha bisogno di presentazioni, essendo uno degli allenatori più quotati nella nostra regione. Mancini, dopo una lunga carriera da calciatore ha intrapreso la strada da trainer, guidando tra le altre, Sambiase, Sersale, Acri, Isola Capo Rizzuto, Locri (con il quale ha conquistato un campionato d’Eccellenza ed uno storico secondo posto in Serie D), Vado e San Luca (preso in corsa nella passata stagione e con il quale ha sfiorato la salvezza, persa ai play-out).

Mister Mancini, verrà presentato ai tifosi viola, nel pomeriggio di oggi, quando alle 18:00, presso la sala conferenze della Concessionaria Smec, si terrà una conferenza stampa.

Contestualmente al mister, verranno presentati alcuni dei nuovi innesti che comporranno la rosa 2024/25 della squadra“.