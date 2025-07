Calciomercato: l’attaccante Ferraro saluta e ringrazia il Sambiase

Da diverse settimane il calciatore viene dato per certo come il nuovo attaccante della Reggina. Oggi è arrivato il saluto ufficiale alla sua ex squadra, il Sambiase:

Il messaggio di Ferraro

“Sambiase è arrivato il momento di salutarci. Questo campionato è stato semplicemente strepitoso: un percorso intenso, fatto di sacrifici, gioie e grandi soddisfazioni. Ogni partita, ogni allenamento, ogni momento vissuto insieme resterà per sempre con me.

Voglio ringraziare di cuore tutti voi: la società per la fiducia e l’organizzazione, i miei compagni di squadra per il legame creato dentro e fuori dal campo, il mister e tutto lo staff tecnico, per la professionalità, la dedizione e gli insegnamenti, i tifosi per la loro passione ed il sostegno incondizionato!

Lascio questa squadra con gratitudine e orgoglio, consapevole di aver fatto parte di qualcosa di speciale. Vi auguro il meglio per il futuro. Continuate a lottare con la stessa fame, lo stesso spirito e la stessa unità che ci hanno contraddistinto“.