Reggina: il patron Ballarino sul mancato rinnovo di Barranco e sul nuovo attaccante

Nel corso della lunga intervista rilasciata a tuttoreggina.com, il patron della Reggina Nino Ballarino ha parlato anche del mancato accordo riguardo il rinnovo di contratto dell’attaccante Barranco:

“L’accordo per il rinnovo del contratto era stato trovato, con un aumento rispetto a quanto pattuito lo scorso anno in termini ritenuti soddisfacenti sia da noi che da parte di Barranco, il tutto verificabile da una serie di messaggi intercorsi tra le parti; nei giorni seguenti però, quello stesso accordo è stato di fatto annullato a seguito di una nuova proposta che non ho difficoltà a definire irricevibile (superiore del 50% rispetto al primo accordo), ovvero nettamente eccessiva rispetto al reale valore dal calciatore, tanto da far venire il sospetto che sia stata fatta proprio con l’obiettivo che non venisse accettata: prova può essere l’ulteriore elemento per cui noi avevamo programmato un ulteriore appuntamento con il ragazzo per stamattina, al fine di promuovere un ultimo tentativo per ridurre le distanze, ed invece ieri sera abbiamo letto, come tutti, un messaggio di addio.

Francamente non comprendiamo le reazioni forse esagerate di queste ore, ricordando che solo un anno fa il ragazzo era stato accolto molto freddamente dalla piazza, anzi qualcuno scriveva persino che fosse rotto o comunque infortunato, mentre a dicembre si parlava addirittura di doverlo scambiare con altri attaccanti. Ma al di là di come si è chiusa, posso assicurare che la società è già al lavoro da tempo per prendere un attaccante non solo più forte di Barranco, ma anche che riteniamo più adatto alle caratteristiche della squadra“.