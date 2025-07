Reggina, parla Ballarino: la conferma su Luca Gallo e l’interesse per il club

Dopo un lungo periodo in cui si è preferito il silenzio, è tornato a parlare il patron della Reggina Nino Ballarino, ai colleghi di tuttoreggina. Di seguito il passaggio sull’interesse dell’ex presidente Luca Gallo:

“In questo periodo, così come è successo l’anno scorso, sentiamo porre l’interrogativo se esista o meno qualcuno che possa sostituire questa proprietà: ho già detto tante volte che non vogliamo chiuderci in noi stessi, ma è altrettanto chiaro che non bisogna soddisfare le esigenze di questo o di quello magari solo per farsi pubblicità, ma solo quelle della Reggina. Dopo la smentita pubblicata qualche giorno fa, ho ricevuto due telefonate da parte di una persona di Reggio che mi prospettava una compartecipazione societaria con Luca Gallo, a cui ovviamente ho opposto alcune mie forti perplessità, in considerazione della situazione processuale in cui è attualmente coinvolto; io ho il dovere di salvaguardare gli interessi della Reggina; per quanto riguarda un eventuale mister X di cui ho sentito parlare, non posso che ribadire che nessuno si è manifestato in questi giorni; da quando sono a Reggio ho ricevuto solo un paio di abboccamenti verbali a cui non è mai seguita una richiesta formale, l’unica PEC pervenuta alla società è arrivata i primi di maggio, subito dopo l’ultima giornata di campionato, ma alla richiesta di ottenere maggiori informazioni sull’interessato non abbiamo più avuto alcun seguito.

Chi avesse intenzione di proporsi per rilevare la società deve farlo in modo serio, preoccupandosi di garantire un futuro solido e duraturo. Ma a tal proposito ci tengo a ribadire un concetto, cioè che la Reggina di oggi non è una realtà precaria, e sono i fatti a dirlo: il marchio, il settore giovanile, lo store, un progetto da oltre 4 milioni di euro per il Sant’Agata in compartecipazione con Soseteg rappresentano indicatori chiari che questa proprietà è seria e tutt’altro che in difficoltà.