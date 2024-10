Calciomercato: grande colpo del Frosinone, preso Matteo Ricci

Nonostante la buona stagione allo Spezia nella massima serie ed una convocazione in Nazionale in questo 2021, Matteo Ricci si è ritrovato da svincolato in questa sessione di mercato, una posizione che ha sorpreso lo stesso calciatore. Qualche squadra di serie A aveva chiesto informazioni, ma l’ottimo rapporto con il dirigente Guido Angelozzi e le ambizioni del Frosinone, lo hanno convinto a tornare in serie B.

I gialloblu guidati da Fabio Grosso, sono reduci dal successo ottenuto in trasferta con il Vicenza, dopo il pareggio all’esordio con il Parma. Nonostante una batteria di esterni molto forte, vedi Canotto, Garritano, ma anche Tribuzzi, un rinforzo preziosissimo per l’allenatore dei gialloblu. Matteo Ricci è il fratello gemello di Federico Ricci, esterno della Reggina.