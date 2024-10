Calciomercato: dopo Nicolas Viola, per Inzaghi sfuma un altro obiettivo ex Reggina

Il calciomercato si conferma sempre imprevedibile e pieno di colpi di scena. Nei giorni scorsi si parlava di un possibile ritorno in Italia di Rigoberto Rivas con la possibilità addirittura di poter scegliere tra due destinazioni. Su di lui si era fiondato il Pisa di Pippo Inzaghi, quest’ultimo contava di poter convincere il calciatore, avendolo avuto già nel periodo in cui allenava la Reggina. Secondo quanto invece riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Rivas sarebbe a un passo dall’Empoli, quindi con la possibilità di giocare per la prima volta nella massima serie italiana: “L’Empoli può chiudere per Rivas in questo weekend. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con entourage, ora siamo alle battute finali della trattativa. L’ex Reggina vuole tornare in Italia e giocarsi le sue chance con l’Empoli“.

Il tecnico Inzaghi aveva tentato di convincere anche Nicolas Viola a trasferirsi al Pisa, ma nei giorni scorsi è arrivato invece il rinnovo con il Cagliari. Rapporti a parte, la differenza di categoria ha inciso per entrambi i calciatori.