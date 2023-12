Calciomercato LFA Reggio Calabria: in entrata ancora tutto tace. Quali sono gli obiettivi?

Ci si aspettavano colpi di mercato nell’immediata apertura della finestra dicembrina? No, ma probabilmente neppure di arrivare a giorno 7 senza alcuna novità in entrata e quasi sicuramente non ce ne saranno neppure fino a domenica, giorno in cui la squadra giocherà al Granillo contro il Locri. E’ evidente che questo gruppo abbia necessità di essere rinforzato, lo si è detto più volte, lo hanno ribadito anche i diretti interessati, per primo il Dg Ballarino. Trocini ha fatto sapere di essere in continuo contatto con la società alla quale avrebbe già indicato i ruoli sui quali bisognerà intervenire, il Ds Pellegrino ha parlato di mercato equilibrato e razionale, pensando anche alla prossima stagione.

Nella sostanza, tranne Porcino, arrivato comunque nel mese di novembre, non si è mosso nulla tantomeno filtrano nomi su quelli che sarebbero gli obiettivi da raggiungere ed in quali ruoli. E’ evidente che la politica societaria, visto l’elevato numero di calciatori in organico, sia quella del cedere prima per poi acquistare, ma non vorremmo si ripetesse l’errore commesso in estate con quell’attesa prima della ufficializzazione riguardo l’assegnazione, che poi ha portato a ritardi su alcune scelte. Nel frattempo si è provveduto a liberarsi di due calciatori poco utilizzati come Ricci e Bianco, a breve sono attese anche altre uscite. Errato pensare ad una smobilitazione andando oltre con l’immaginazione anzi, sarebbe opportuno riuscire a sfoltire l’attuale organico che ha ancora dentro elementi che non si sono mai visti ed altri che Trocini non prenderà in considerazione. Sarebbe altrettanto utile consegnare al tecnico i giocatori richiesti, senza aspettare gli ultimi giorni.