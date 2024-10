Calciomercato LFA Reggio Calabria: ufficiale, arriva Porcino

Avevamo anticipato la notizia riguardo un accordo economico trovato da qualche giorno tra la soietà amaranto e Toti Porcino, oggi concretizzatosi con la firma. L’esterno si allenerà con i nuovi compagni da subito, ma sarà disponibile dopo il 27 novembre.

Il comunicato ufficiale

“LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Antonio Porcino che si lega al club fino al 30/06/24.

Un altro “figlio del Sant’Agata” torna a calcare i campi del Centro Sportivo che l’ha visto protagonista sin dal settore giovanile. Un amore senza tempo verso i colori amaranto vestiti in altre due occasioni: nella stagione 2012/13 con una convocazione in serie B e una in coppa Italia, tra il 2016 e il 2018 quando colleziona cinquantacinque presenze realizzando sei reti, la prima in assoluto contro il Messina in Lega Pro.

Nelle stagioni successive, Antonio veste le maglie di Catania, Livorno, Catanzaro, Reggiana, Gelbison e Potenza. Svincolatosi dal Potenza, Antonio inizia oggi la sua nuova avventura in maglia amaranto. Porcino vestirà la maglia n. 71″.