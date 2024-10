Calciomercato LFA Reggio Calabria: da valutare la posizione del portiere Martinez

Se non ci fosse stato lui nella primissima parte di stagione, quella caratterizzata da enormi difficoltà, oggi la LFA Reggio Calabria avrebbe avuto più di qualche punto in meno. L’estremo difensore Martinez ha difeso la porta amaranto in maniera egregia fino all’infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box per far posto al giovane Vercea. Il primo Over, il secondo Under e quindi con la possibilità di poter schierare un calciatore più esperto tra quelli di movimento. Mister Trocini si trova di fronte ad una situazione delicata e dovrà operare delle scelte, sapendo di avere sicuramente un portiere di categoria superiore, ma in alternativa un altro più giovane, che apre opportunità diverse e che comunque sembra fornire una certa garanzia.

E’ abbastanza scontato che qualora si dovesse decidere di andare avanti con Vercea, quindi un Under, così come fanno quasi tutte le squadre di questo campionato, sarà difficile convincere Martinez a rimanere senza possibilità di giocare e siccome le richieste per lui non mancano, potrebbe aprirsi l’ipotesi di una cessione in occasione della prossima finestra di calciomercato.