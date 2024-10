Calciomercato: il Dg Ballarino ha promesso interventi. Cosa chiede mister Trocini?

Tra due settimane apre una nuova finestra di calciomercato e secondo quanto promesso dal Dg Ballarino, la LFA Reggio Calabria farà degli interventi nel tentativo di dare maggiore forza all’attuale organico. Oggi numericamente si è in tanti per una campagna acquisti fatta in tutta fretta per il ritardo più volte raccontato e con pochissimo tempo a disposizione. A mente più serena e con valutazioni più approfondite dopo una prima parte di stagione già giocata, si andrà a capire quali possono essere i calciatori utili alla causa e quali invece da cedere. Ultimo aspetto questo che potrebbe creare qualche difficoltà, perchè non sempre è operazione semplice riuscire a collocare giocatori a campionato in corso.

Leggi anche

Trocini nel frattempo ha esposto le proprie necessità e dopo aver avuto a disposizione, seppur con notevole ritardo, un vero attaccante come Bolzicco, è probabile abbia chiesto anche altro. Il centrocampo inizialmente appariva come il reparto più attrezzato per qualità ed esperienza, anche se ad oggi soprattutto Mungo e Salandria non hanno fornito il contributo che si immaginava. Che siano dichiarazioni di facciata o meno non possiamo saperlo, ma il tecnico in più circostanze ha ribadito che per la categoria i due rappresentano un lusso e che intende aspettarli, vedremo. Qualcosa potrebbe cambiare sulle corsie esterne, soprattutto dopo l’infortunio di Dervishi. In quella zona di campo servono in modo particolare gli Under. Martiner sta facendo la sua parte in entrambe le fasce, atteso il recupero di Cham, probabilmente si penserà comunque a qualche altro intervento. In difesa c’è abbondanza ma anche qualità e certezze e con il rientro di Zanchi il reparto offre ampie garanzie. Davanti Bolzicco e Rosseti saranno gli intoccabili, Coppola la prima alternativa, le valutazioni riguarderanno i vari Altamura, Perri e sulle corsie esterne offensive Bianco e Marras. In stand by c’è Toti Porcino con il quale vi confermiamo che dal punto di vista economico l’accordo era stato trovato. Probabilmente si attenderà per capire in uscita cosa si muoverà prima di concludere l’operazione, anche se il mancino reggino non aspetterà ancora per molto.