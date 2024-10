Calciomercato LFA Reggio: ufficiale l’arrivo di Belpanno. La formula

Come anticipato da CityNow nella giornata di ieri, arriva un nuovo rinforzo per mister Trocini che adesso ha un’altra alternativa in mezzo al campo. Si tratta dell’Under Belpanno, giocatore cresciuto nelle giovanili del Catanzaro:

“LFA Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l’accordo con la società US Catanzaro 1929 per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Cristiano Mario Belpanno che si lega al club fino al 30/06/2025.

Nato il 5 novembre 2004, Cristiano è cresciuto nelle giovanili del Catanzaro. Sempre con la maglia giallorossa, nella stagione 2022/23 esordisce in prima squadra giocando la gara di Coppa Italia con il Potenza per poi scendere nuovamente in campo con l’Avellino.

Stabilmente aggregato in prima squadra, in questa stagione viene convocato tre volte in campionato e una in coppa Italia. Indosserà la maglia n. 36“.