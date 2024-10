Calciomercato: bel colpo in attacco per il Locri

“L’A.C. Locri 1909 è entusiasta di annunciare l’arrivo di Giovanni Romano, attaccante versatile che ha militato nella scorsa stagione tra le fila del Ragusa. Romano, nato il 10 luglio 1996, porterà la sua esperienza e le sue qualità al reparto offensivo del Locri, offrendo svariate soluzioni tattiche e un significativo valore aggiunto alla squadra.

Giovanni Romano, italiano di origine, ha avuto una carriera ricca e variegata, vestendo le maglie di numerosi club: le giovanili dell’Aversa, l’Aversa, l’Albanova, il Casalnuovo, il Savoia, la Polisportiva Santa Maria, il Portici, il Termoli, il Lavello, e infine il Ragusa, dove ha giocato nella scorsa stagione sportiva. La sua esperienza accumulata in questi anni lo rende un acquisto strategico per il nostro club, in grado di arricchire il reparto d’attacco con la sua versatilità e dinamismo.

Giovanni Romano ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono molto felice di essere arrivato a Locri. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per i tifosi, con l’obiettivo di raggiungere insieme traguardi importanti”.

L’arrivo di Giovanni Romano segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della squadra, e siamo certi che il suo contributo sarà determinante per le sfide che ci attendono”.