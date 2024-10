Calciomercato: Lucca giocatore del momento. Tre grandi squadre su di lui, scatto Milan

L’ultima squadra castigata in ordine di tempo è stata la Reggina, su un calcio di rigore che lui stesso si è procurato. Per Lorenzo Lucca è un momento magico. Dopo la straordinaria stagione scorsa con la maglia del Palermo l’attaccante in forza al Pisa si sta ripetendo a suon di gol, già cinque nelle prime sette giornate, ma soprattutto l’esaltazione di quelle qualità di attaccante moderno, molto ricercate nel calcio di oggi. Si era parlato di un sondaggio della Juventus, mentre secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe mostrato un interesse concreto:

“Nella politica dei piccoli passi questo Milan da primato sa come si fa per arrivare alla meta senza scomporsi. Così le mosse per gennaio sono all’insegna della programmazione, nonostante le concorrenti si stiano dando da fare per cercare rinforzi che diano una mano nella rincorsa scudetto.

È diversa la politica per l’attacco, considerato che Ibrahimovic sinora si è visto poco in campo, per non dire nulla. E il Milan è consapevole di dover trovare una soluzione per il futuro. Intanto si scalda Lorenzo Lucca, il capocannoniere a sorpresa della Serie B. Ormai l’attaccante di Moncalieri ha trovato spazio anche nell’Under 21 e sta bruciando le tappe, incuriosendo persino il c.t. Mancini.

Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Juve, un motivo in più per spingere i dirigenti milanisti ad anticipare la concorrenza. In questo momento la valutazione del gigante del Pisa è intorno ai 10 milioni di euro, con la possibilità di lasciarlo in Toscana sino a fine stagione”.