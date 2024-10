Calciomercato, mancano 24 ore alla chiusura ed ancora si attende il si della FIGC allo spostamento

Non fossimo in Italia ci sarebbe da sorprendersi. Secondo quanto stabilito nei mesi scorsi dalle tre leghe, la chiusura del calciomercato è stata fissata il giorno prima dell’inizio dei campionato. Scelta condivisa da tutti e già praticata dalla massima serie che ha alzato il sipario la scorsa settimana.

Fin qui tutto regolare, qualora fosse regolare pure la partenza di tutti i campionati. Per la serie C il discorso si è modificato ed anche di molto. Le vicende che hanno caratterizzato l’estate più assurda per il calcio italiano, hanno spostato di quasi un mese l’inizio della nuova stagione, dal 26 agosto posticipata al prossimo 16 settembre.

Ed il mercato? La logica avrebbe detto, un secondo dopo l’ufficializzazione dello slittamento del campionato, che anche le operazioni di mercato avrebbero dovuto subìre uno spostamento. Questa infatti è stata la richiesta avanzata dalla Lega Pro che a 24 ore dalla chiusura attende ancora una risposta. Dovesse arrivare il si dalla FIGC la finestra dovrebbe rimanere aperta fino al 31 agosto.