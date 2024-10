Calciomercato: Nino Barillà potrebbe ripartire dalla serie B

Dopo la rescissione di contratto con il Monza, i contatti con la Reggina ci sono stati e Nino Barillà sarebbe tornato volentieri in amaranto. Timidi approcci che non hanno avuto un seguito, nonostante appare evidente che soprattutto in mezzo al campo la squadra amaranto mostri delle grandi carenze. Ma gli estimatori di Barillà in serie B non mancano e come avevamo anticipato qualche settimana addietro, tra le società interessate c’è il Como che ha ancora una disponibilità nella casella degli Over. La conferma arriva anche da lariosport.

