Calciomercato: Nino Barillà riparte dalla serie C ed alla prima è sconfitta con il Messina

REGGIO CALABRIA 25 APR 2009. BARILLA' OF REGGINA CELEBRATES A GOAL DURING SERIE A 33TH ROUND MATCH PLAYED BETWEEN REGGINA AND JUVENTUS AT ORESTE GRANILLO STADIUM IN REGGIO CALABRIA. PHOTO MAURIZIO LAGANA'/GRAZIA NERI.

Il reggino Nino Barillà riparte dalla serie C. Il centrocampista negli ultimi anni più volte è stato vicino ad un ritorno alla Reggina, sfumato sempre all’ultimo momento. In questa sessione di calciomercato per lui si era parlato prima di estero e poi di Imolese. Alla fine ha scelto la Viterbese, compagine militante nel campionato di serie C, girone C e che non naviga in buona acque. Non è ancora sceso in campo, ma la prima gara vista dalla panchina è stata una sconfitta molto pesante per la sua squadra, avendo perso lo scontro diretto in casa contro il Messina.

“La carriera di Barillà non ha bisogno di presentazioni – afferma il diesse Oscar Magoni – Arriva a Viterbo con 500 presenze da professionista. Grande giocatore che approda in una società felice di accoglierlo e che ha puntato molto su di lui fin dall’inizio di questa campagna acquisti. Grande nome e grande calciatore, è il regalo che il presidente Romano voleva fare a Viterbo ed alla sua tifoseria. Siamo tutti ansiosi di vederlo in campo al più presto. Speriamo che la fiducia che la Viterbese ha riposto in lui venga ripagata dalle prestazioni“.