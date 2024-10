Calciomercato, il Padova su due attaccanti: oltre Montalto anche un ex Reggina

Il Padova vuole rinforzare in maniera decisa il proprio reparto offensivo. Lo vuole fare con elementi anche di categoria superiore per rendere ancora più competitiva la squadra che punta alla promozione in serie B, dopo averla persa nella finalissima contro l’Alessandria.

Il Padova su Montalto e Ceravolo

E’ noto il fortissimo interesse per l’attaccante della Reggina Adriano Montalto, con la società amaranto che potrebbe anche decidere di cederlo, con discorsi rimandati al dopo gara contro la Ternana. L’attaccante ha un ingaggio importante seppur in scadenza nel giugno del 2022, ma al momento questo potrebbe rappresentare un impedimento per i patavini. Per questo motivo il Padova sta sondando il terreno per il reggino ed ex amaranto Fabio Ceravolo, fuori dai progetti tecnici della Cremonese. E’ corsa a due con Montalto favorito.