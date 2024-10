Calciomercato: Palermo scatenato. Altri quattro colpi, c’è anche Di Chiara

Un solo obiettivo, per la prossima stagione si punta alla promozione in serie A. Ed il Palermo non sta badando a spese pur di allestire una squadra di altissimo livello, con l’acquisizione di giocatori oltre che di esperienza anche di categoria e già vincenti. Secondo quanto riferisce tutto B, dopo Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Mancuso e tra qualche ora anche Insigne, pronti altri quattro grandi colpi: “Per il ruolo di secondo portiere l’attenzione è focalizzata su Sebastiano Desplanches (23) di proprietà del Vicenza. Il club di viale del Fante è in pole-position e in questi giorni dovrebbe effettuare lo sprint decisivo. Prima fila prenotata anche per il centrocampista Michele Collocolo (23) dell’Ascoli. Dopo i contatti avvenuti a gennaio, i rosanero sono tornati alla carica e adesso hanno spostato l’ago della bilancia dalla propria parte sfruttando la distanza tra la richiesta del club bianconero e l’offerta delle altre società (soprattutto Cagliari e Salernitana) interessate al centrocampista. L’idea è di rinforzare il reparto con due giocatori forti e a questo proposito è costante, all’interno dei radar, il contatto visivo con Andrea Barberis (29) svincolatosi dal Monza. Anche l’ex Crotone è un over così come Matteo Rover (24 del Sudtirol, che piace per il fronte offensivo, e Gianluca Di Chiara (29), obiettivo per la fascia sinistra in difesa”.

La lista Over

“Il Palermo al momento ha già superato il limite di 18 e, dunque, deve iniziare a sfoltire. Andrà via il portiere Samuele Massolo (27) e sono in odor di cessione anche i centrocampisti Samuele Damiani (25) e Jérémie Broh (26) anche se, allo stato attuale, l’over con più mercato è l’attaccante Edoardo Soleri (25) seguito in B da Pisa e Reggiana. In ogni caso, dopo gli acquisti di Fabio Lucioni (35), Aljosa Vasic , Leonardo Mancuso (30), Pietro Ceccaroni (27) e presto anche di Roberto Insigne (28) che oggi sosterrà le visite mediche, i movimenti in entrata non sono finiti“.