Calciomercato: il Palermo molla la presa su Corazza?

Per alcuni giorni è sembrato il Palermo la società più vicina a Simone Corazza. Sull’attaccante della Reggina, lo abbiamo scritto più volte, ci sono almeno cinque squadre interessate, ma l’ostacolo è rappresentato, probabilmente, dalla richiesta contrattuale del calciatore. E questo ha fatto si che una delle pretendenti abbia fatto un passo indietro, così come scrivono i colleghi di tuttopalermo.net, con la società rosanero che ha deciso di orientarsi su altro: “Stefano Pettinari, attaccante in forza al Trapani, potrebbe avere scavalcato Simone Corazza, nelle preferenze dei dirigenti rosanero, alla ricerca di un forte attaccante da inserire in organico. La pista Corazza pare essere difficilmente percorribile, motivo per cui l’opzione Pettinari comincia ad essere più che un’idea“.

