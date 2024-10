Corazza: la lista di pretendenti si allunga. E’ anche sul taccuino di Fabio Artico

“Corazza ha tantissime richieste, sarà il giocatore a decidere la sua destinazione”. Questa mattina a “Buongiorno Reggina“, tra le tante dichiarazioni fatte dal Ds Taibi, c’è anche un passaggio sul calciatore del mercato più ricercato, Simone Corazza.

Leggi anche

Modena, Palermo, Perugia, Avellino con un sali e scendi che cambia a seconda delle proposte. Negli ultimi giorni lo scatto decisivo sembrava lo avesse fatto il Palermo, ma il non accordo totale si è registrato sulla durata contrattuale al momento ha frenato la chiusura. E la Sicilia sarebbe soluzione gradita per il bomber amaranto che, nelle ultime ore, intanto è segnalato sul taccuino anche del Ds dell’Alessandria Fabio Artico. Quest’ultimo altro grande cannoniere della Reggina nell’anno della prima storica promozione in serie A. La lista si allunga, ma Corazza è ancora amaranto.