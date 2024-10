Reggina: Taibi senza mezzi termini, sulla resistenza di alcuni calciatori in uscita

"Non siamo il Monza. Ore decisive per la risposta di Rami"

Il Ds della Reggina Massimo Taibi, intervenuto a Reggina Tv, tra i tanti argomenti inerenti il calciomercato, ha parlato di alcune resistenze da parte di quei calciatori che comunque hanno tante richieste ma temporeggiano e poi fissa nel pomeriggio di oggi il termine per la risposta di Rami:

“Trattiamo Rami, il presidente si riferiva a lui quando parlava di colpo internazionale. Ci lavoro dai primi di luglio, sono fiducioso e aspettiamo risposte entro questo pomeriggio, altrimenti troveremo altre soluzioni.

Con Mino Raiola ho parlato di un giocatore che nessuno sa, non è mai venuto fuori e spero di poter concludere dopo aver effettuato alcune operazioni in uscita. Sarebbe un grande colpo e importante nel rapporto qualità-prezzo. Non spendiamo soldi per i cartellini, non siamo il Monza che ha un budget straordinario.

Leggi anche

Alcuni giocatori che sono fuori dal progetto, hanno delle richieste e si devono convincere che devono accettarle. Stanno prendendo tempo, vogliono prendere tempo. Capisco la loro situazione ma la pazienza ha un limite, ci sono squadre importanti che li richiedono ed è giusto che le prendano in considerazione”.