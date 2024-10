Calciomercato: Monza scatenato come la Reggina. Arriva il settimo acquisto

Ed il 5 settembre amichevole di lusso per i brianzoli

Al pari della Reggina, anche in casa Monza le novità sono all’ordine del giorno. L’ultima è rappresentata da un arrivo abbondantemente annunciato che è quello dell’estremo difensore Di Gregorio che vestirà la maglia biancorossa, in prestito dall’Inter. In occasione dell’ultima stagione ha militato nel Pordenone, questo il comunicato della società:

“Il settimo nuovo arrivo dell’estate biancorossa è un innesto importante per la porta: dall’Inter arriva a titolo temporaneo annuale con opzione e contropzione Michele Di Gregorio!

Nato il 27 luglio 1997 a Milano, il portiere è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove ha vinto un Campionato Primavera da Capitano nel 2017, prima di debuttare tra i professionisti col Renate. Dopo un’altra stagione in C col Novara ecco l’esordio in serie B col Pordenone, con cui nel campionato appena concluso ha raggiunto i playoff da protagonista, giocando 35 partite”.

Ricordando che qualche giorno addietro la società brianzola ha ufficializzato il reggino ed ex amaranto Nino Barillà, si segnala l’amichevole di lusso tra la compagine di mister Brocchi ed il Milan programmata allo stadio di San Siro sabato 5 settembre alle 20,45. Un tuffo nel passato per il presidente Berlusconi e l’AD Galliani.

Acquisti: Barberis (c, Crotone); Di Gregorio(p, Inter); Gytkjaer (a, Lech Poznan), Maric (a, NK Osijek); Barillà (c, Parma); Donati (d, Lecce); Colpani (c, Atalanta).