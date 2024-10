Taibi: ‘Vi dico tutto sul mercato della Reggina. Precisazioni su Bianchi e colpo a sorpresa’

Un’ampia panoramica sul calciomercato degli amaranto, quella del Ds Taibi ospite della trasmissione “Buongiorno Reggina“. Tanti i temi toccati sia per quello che riguarda le entrate, ma anche le operazioni in uscita: “L’idea è quella di costruire una squadra strutturata, soprattutto per un campionato di serie B. E’ stata una piccola lacuna che abbiamo notato la scorsa stagione, ovviamente li misceleremo con calciatori che hanno un fisico diverso.

Leggi anche

Per quello che riguarda il mercato in entrata stiamo lavorando e speriamo di chiudere presto. Intanto abbiamo chiuso con Del Prato e Charpentier. Per il primo è totalmente chiuso il discorso, per il secondo siamo ai documenti. Paolucci andrà al Monopoli in prestito, Corazza è richiestissimo da tantissime squadre. Di quei dieci che sono stati messi in uscita, almeno sei potrebbero andare via già entro questa settimana. Bianchi in questo momento è incedibile, tranne che non arrivino offerte importanti per il calciatore, è stato richiesto, questo si. Il mercato è imprevedibile, lo ripetiamo da tempo. Per Rubin non è arrivata alcuna richiesta soddisfacente, Blondett sta prendendo tempo. Per Reginaldo vale lo stesso discorso di Bianchi.

Con Bigon abbiamo un altro appuntamento, si è parlato di Falcinelli ma anche di altro. Calò è tra i giocatori monitorati ma non è una priorità secondo quello che mi ha detto mister Toscano e comunque ha tantissime richieste. Con Raiola ci sentiamo spesso. Asencio è difficile arrivarci, poi c’è un giocatore che nessuno ha mai nominato, sarebbe un altro grande colpo, ma devo aspettare un pò di uscite. Trattiamo Rami, il presidente si riferiva a lui, ci lavoro dai primi di luglio, sono fiducioso e aspettiamo risposte entro questa settimana, altrimenti troveremo altre soluzioni”.