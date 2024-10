Reggina: il pensiero di Toscano sul giocatore di caratura internazionale

La preparazione è entrata nel vivo e l’impossibilità a disputare amichevoli al momento potrebbe creare qualche disagio. Mister Toscano, ospite dello speciale “1 anno di Reggina Tv“, tra le altre cose ha parlato anche di calciomercato: “Manca ancora qualcosa sul mercato. Il colpo internazionale? Ogni scelta che viene fatta da quando ci sono io è sempre stata condivisa. Non è solo il desiderio del presidente Luca Gallo, ma anche del Ds Taibi e del sottoscritto.

La gestione di tanti uomini di grande personalità può solo aiutarmi a crescere. Ne avevamo diversi anche lo scorso anno, per me è uno stimolo ed anche un divertimento cercare di entrare nella testa di ognuno per capire bene come possa essere gestito. La stagione che sta per iniziare proprio dal punto di vista gestionale mi affascina molto. I punti fermi di chi entra a far parte di questo gruppo sono: unità di intenti, senso di appartenenza, forza del gruppo”.