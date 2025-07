Grande basket e identità reggina, presentata la X edizione dell’NTC Summer League

Reggio Calabria sarà ancora una volta protagonista del grande basket con la nuova edizione (ormai la decima) della NTC Summer League, una tre giorni di sport, spettacolo e cultura che trasformerà la città nella capitale italiana del basket 3×3.

L’evento, organizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria e inserito tra le tappe élite dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit (circuito nazionale riconosciuto dalla Federazione italiana pallacanestro), si terrà dal 4 al 6 luglio all’Arena dello Stretto ed è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio.

Presenti:

«Grazie alla famiglia Laganà che è l’emblema del basket a Reggio Calabria – ha detto il consigliere Latella – questo evento è ormai diventato un punto di riferimento dell’estate reggina . Vi partecipano quasi 80 team ed evidentemente oltre all’aspetto sportivo c’è anche quello turistico, di promozione del territorio . L’Amministrazione Falcomatà – ha concluso – continua a lavorare per portare sempre più eventi sportivi di un certo livello in città ».

«Abbiamo sposato in pieno questa causa – ha aggiunto l’assessore Romeo – perché siamo convinti che l’evento valorizzi il territorio e contribuisca al megaprogetto di far diventare Reggio una destinazione.

Con l’NTC facciamo un passo in avanti in questo percorso: le bellissime e iconiche immagini che ogni anno ci regalano i tanti professionisti che seguono l’evento fanno il giro d’Italia e rappresentano la cartolina più bella della nostra città.

Sono sicuro – ha concluso – che anche quest’anno sarà una festa di sport e inclusione che siamo davvero orgogliosi di sostenere».