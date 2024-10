Serie B, il calciomercato delle altre: Palermo scatenato, che centrocampo!

Non vuole recitare semplicemente il ruolo di matricola in questo campionato. Il neo promosso Palermo, che ha conquistato quattro punti nelle prime due gare, continua la sua opera di rafforzamento sul mercato. Pigliacelli, Nedelcearu, Broh, Elia, Damiani e la conferma di Brunori sono alcuni dei calciatori presi e già impiegati, ai quali dalla prossima si vanno ad aggiungere il forte esterno Di Mariano, il difensore Bettella ed il centrocampista Stulac in prestito dall’Empoli. A proposito di centrocampo è chiusa la trattativa per il forte Segre già sbarcato a Palermo e si punta su altri due profili di alto livello. Il primo è Saric in uscita dall’Ascoli e poi Bisoli, per il quale, però, il Brescia ha deciso per il momento di non metterlo sul mercato. A disposizione di Corini un organico di assoluto spessore, rosanero tra due settimane ospiti della Reggina al Granillo.