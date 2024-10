Calciomercato: il Perugia guarda in casa Reggina, ma al momento l’esterno è incedibile

Lo scorso anno il Ds Taibi ha bussato alla porta del Perugia ed ottenuto il prestito biennale per Gianluca Di Chiara e seppur con operazioni indipendenti, ai grifoni verso la conclusione del mercato è arrivato il greco Sounas. Adesso è la società umbra, neo promossa in cadetteria, ad aver messo nel mirino un esterno amaranto, Daniele Liotti, questo è quello che scrivono Il Messaggero, La Nazione e Il Corriere dell’Umbria:

“Liotti a Reggio Calabria è conosciuto come ‘il terzino goleador’, vanta infatti 5 reti e 2 assist nell’ultima serie B in cui si è messo in mostra sovente come uomo di spinta sulla fascia ma anche finalizzatore con gol molto pesanti. Liotti piace al Perugia, la Reggina per ora non avrebbe dato la disponibilità a trattare il mancino ma il mercato è lungo“. Passaggio ripreso da TuttoB.com