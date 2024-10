Calciomercato, Nicolò Bianchi: ‘Ho detto al presidente che avrei aspettato la Reggina’

La Reggina e Nicolò Bianchi ancora insieme. Il centrocampista che ogni allenatore vorrebbe avere sarà ancora amaranto fino al 2023 ed ha manifestato la sua felicità per la prosecuzione del rapporto ai canali ufficiali del club:

“In questo momento mi sto godendo casa, dopo un lungo periodo molto complicato. Il primo anno alla Reggina si commenta da solo. Nessuno avrebbe immaginato un campionato stradominato e quella bellissima promozione. Il secondo lo abbiamo sudato, per come eravamo messi a gennaio e poi l’aver sfiorato i play off… Insomma, per quello che mi riguarda due stagioni positive. Secondo il presidente Gallo la gara di ritorno con il Monza la mia prestazione migliore. Due squadre ci hanno messo in difficoltà e paradossalmente vi dico che secondo me siamo stati più in balìa del Chievo piuttosto che dell’Empoli che al Granillo ha vinto facilmente”.