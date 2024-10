Calciomercato: dopo Pierozzi, mister Inzaghi vuole altri due ex Reggina

Calciomercato movimentato quello della Salernitana, compagine che oggi occupa l’ultimo posto in classifica in serie A. La squadra gioca un buon calcio e nel percorso con Pippo Inzaghi in panchina, ha avuto per diverse partita anche un pò di sfortuna. Come l’ultima contro la Juventus con i granata in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Maggiore e lo stesso calciatore che per una doppia ammonizione si è visto espellere lasciando i compagni in dieci. La Salernitana aveva subìto il pareggio ma resistito fino al 91° quando, dopo una palla persa, il centravanti Vlahovic ha ricevuto un cross dalla destra e di testa è stato bravissimo a segnare e ribaltare il punteggio.

Una vittoria avrebbe portato la Salernitana fuori dalla zona retrocessione, anche se la salvezza, visto l’equilibrio in coda e nonostante le sole due vittorie stagionali, rimane a tre lunghezze. E’ per questo che il Ds Sabatini vuole accontentare il tecnico sulle richieste fatte, raggiungere la permanenza è un obiettivo possibile. Così dopo aver strappato Pierozzi alla Cremonese, l’esterno arriverà in prestito dalla Fiorentina, adesso si puntano altri due ex Reggina. Il primo è il registra Majer in forza proprio alla Cremonese che potrebbe fare resistenza in virtù della questione Pierozzi e poi Fabbian, lo scorso anno grandissimo protagonista con la maglia amaranto e da centrocampista capocannoniere con 8 reti all’esordio assoluto tra i professionisti. Per il momento il Bologna non intende lasciare il calciatore che nella massima serie ha segnato già 2 reti e con il trascorrere delle giornate si è guadagnato la piena fiducia di mister Thiago Motta.