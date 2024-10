Calciomercato: è il giorno di Pippo Inzaghi. L’ex Reggina pronto a ripartire

E’ stato accostato per lungo tempo a diverse squadre, ma tra tutte il Pisa è la società che lo ha maggiormente convinto nel progetto e la serietà dei programmi. Pippo Inzaghi torna in pista e lo fa nella categoria che conosce meglio e dove ha già vinto. Il patron dei neroazzurri lo ha chiamato perchè l’obiettivo è quello di puntare alla serie A, partendo proprio da un allenatore che sa come farlo. Superpippo è intenzionato a riscattare anche le ultime stagioni dove non è stato particolarmente fortunato e, dati alla mano, non per i risultati. Incredibilmente esonerato a Brescia con la squadra lanciatissima e dentro i play off, alla Reggina dopo una parte di stagione sempre in zona A, ha conquistato la post season e poi sappiamo tutti come è andata a finire, mentre a Salerno, nonostante una situazione molto compromessa, era riuscito a dare un minimo di respiro alla squadra, ma troppe partite perse nei minuti finali ne hanno condizionato il rendimento.

Oggi a Pisa è attesa la firma sul contratto, dopo una lunga attesa. I tifosi lo aspettano a braccia aperte.